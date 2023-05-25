當場查扣作案用的手機、SIM卡及筆記型電腦等贓證物。（圖／警方提供）

1名長期在國外工作的李姓男子，今年初接獲多家銀行通知，要他儘速繳交積欠的信用卡費及貸款。李男驚覺有異，向警方報案，警方調查發現是劉、賴2名犯嫌，冒用被害人身分證與健保卡再換上照片申辦，不法利益110萬餘元。

警方表示，長期派駐國外工作的李姓被害人，於今年1月起陸續接到多家銀行帳單通知，要求儘速繳交積欠的信用卡費及貸款。李姓被害人一頭霧水，因為長年旅居國外，並未申辦相關信用卡及貸款，更不可能在臺灣消費，便趕緊通知銀行，經各家銀行核對發現，這些信用卡與貸款確實是使用李姓被害人的身分證與健保卡申辦，但是證件上的照片卻被換成了另一名不知名男子。發覺事有蹊蹺，故李姓被害人與相關銀行立即至警察機關報案。

刑事警察局接獲報案後，立即全力追查，發現嫌犯係透過李姓被害人遭外洩個資偽造證件，並冒用被害人名義四處向銀行申辦帳戶、信用卡、貸款及電子支付（經清查多達25筆），再利用這些支付工具於網路盜刷消費，包括購買遊戲幣、虛擬貨幣及3C產品等再加以變現，總計不法獲利高達110萬餘元。

為免被害情形持續擴大，刑事警察局偵九大隊與新北市新莊分局共組專案小組，報請臺灣新北地方檢察署指揮，於今年4月24日持拘票及搜索票同步行動，在新北市樹林區拘提劉嫌（83年次）、賴嫌（81年次）等2名犯嫌到案，並當場查扣作案用的手機、SIM卡及筆記型電腦等贓證物，詢後依刑法偽造文書及詐欺罪解送臺灣新北地方檢察署偵辦，劉姓主嫌並經檢察官向法院聲請羈押獲准。

刑事警察局呼籲國人及業者務必提高資安意識，多查證、切勿點擊可疑連結，減少個資外洩風險。另民眾可定期檢視帳戶交易紀錄及信用卡帳單，於發現異常交易紀錄時立即向所屬金融機構反應止付停卡，以保障自身權益。