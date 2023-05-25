搜尋該飯店時，竟顯示「有針孔、無停車場」。（翻攝Google Map）

宜蘭縣礁溪火車站前1家知名溫泉飯店，遭入住的1對情侶發現房內電視機下方藏有針孔攝影機，且鏡頭是對著床鋪，驚嚇不已！立刻告訴業者跟報警；業者得知後全額退費給該情侶檔，也與對方和解不提告。警方獲報後，過濾飯店監視器畫面，積極擴大清查進出可疑人員中。

桃園1對情侶21日至礁溪溫泉飯店入住時，發現電視機下方線路中有不明紅色亮光，其男友拉出線路仔細看發現竟然是針孔攝影機，女友驚呆並錄製影片上傳到TikTok，請住旅館的朋友要檢查一下，提醒不僅女生自己過夜要注意，男生也要小心；網友們紛紛留言詢問是哪家飯店。該飯店業者得知後全額退費給該對情侶，也和解不提告。

警方獲報後，抵達現場發現1組攝像鏡頭，內有1張記憶卡，經檢視該記憶卡內容影像，共有5組客人入住，因攝像頭裝設角度歪斜，僅拍攝到床邊三分一處，均未照到入住房客臉部及隱私部位畫面。

宜警礁溪分局全面過濾飯店監視器畫面，並積極擴大清查進出可疑人員，警方呼籲嚴禁拍攝不雅影片及經拍攝者、網友不斷轉傳影片，恐觸妨害秘密、妨害風化或散布猥褻物等刑責，請民眾不要轉傳任何影片或照片。