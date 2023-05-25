國立關山工商參加全國技藝教育績優人員遴選，在300多名推薦及學生競爭下，老師蔡瓊徵和建築科學生洪意婷獲獎。

關山工商表示，實習輔導處蔡瓊徵主任，也是餐飲科教師。服務期間，指導學生考取全國技術士檢定，經常利用課餘時間、犧牲假日指導學生，已指導學生獲得百張丙級和乙級證照，更鼓勵學生參加全國技藝競賽。她在提升學生學習能力上，配合教育部實務增能發展計畫，就任實習輔導處工作，推動業界專家協同教學、提升學生實作能力、職場參觀、優化實作環境計畫、增加各科軟硬體設備，傑出表現令人激賞。

建築科同學洪意婷，不管在技藝上或多元表現上，成績都相當亮眼。自國中起即獲得台東縣108學年度國中技藝教育課程競賽土木與建築群砌磚組第2名的好成績。在校連續3年班上成績皆名列前茅，參加校內技藝競賽，獲得測量職種第1名、建築製圖應用電繪項第1名、及混凝土第3名，更考取工程測量乙級技術士證照、混凝土、測量、電腦繪圖等三張丙級技術士證照，希望未來能發揮所學，並深入鑽研，成為1位優秀的建築專業人才。

師生兩人獲選為111學年度全國技藝教育績優人員殊榮，昨日至國立員林崇實高級工業職業學校領獎。這份得來不易的殊榮，讓關山工商每位師生皆深感榮耀，也彰顯關山工商技藝教育基礎的札實與訓練成果。