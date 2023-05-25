最近因涉嫌叛國罪被逮捕的俄羅斯科學院理論與應用力學研究所（ITAM）所長西普尤克（Alexander Shiplyuk）及另2位研發高超音速導彈科學家，經消息人士證實，他們被懷疑向中國提供了有關高超音速導彈研發的機密，但被捕的科學家們堅稱，涉案的材料並非機密，而是網路上可以自由獲取的公開信息。

《路透》報導說，理論與應用力學研究所所長西普尤克去年8月就被逮捕，但是對他指控的細節之前都沒有報導過。俄羅斯近年來有一系列科學家因為向中國提供或洩露機密被捕，而西普尤克所涉的則是最新一起與中國有關的洩密案。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在被問及力學研究所專家所遭受的指控與先前一些叛國罪案子時表示，安全部門密切關注任何可能的叛國罪案子，這是非常重要的工作。中共外交部對俄科學家洩密案回應稱，中俄關係是基於「不結盟、不對抗、不針對第三方」基礎之上，「這與一些在冷戰思維基礎上拼湊的軍事和情報聯盟有著根本的不同」。

俄羅斯研發部署的匕首高超音速導彈是俄軍最新也是最先進的空射高超音速導彈，射程據說超過2000公里，末端速度高達10倍音速，號稱無法攔截，目前用於實戰部署的只有俄羅斯和中國。俄羅斯總統普丁曾經多次公開吹噓高超音速導彈威力，但近期俄羅斯連續6枚高超音速導彈被烏克蘭的愛國者防空導彈攔截，不只打破它無法攔截的神話，憤怒的普丁又逮捕了一名俄羅斯科學家瓦列里．茲維金采夫（Valery Zvegintsev），並宣布與去年被捕的阿納托利．馬斯洛夫（Anatoly Maslov）與亞歷山大．希普尤克（Alexander Shiplyuk）等共3人都犯下叛國罪。

報導認為，儘管俄羅斯入侵烏克蘭之後，在政治、外交和貿易上高度依賴北京，但是從多件涉華洩密案上看出，莫斯科始終對北京保持高度警惕，尤其擔心失去對中國保持的某些高科技優勢。

在此之前，俄羅斯雷射專家德米特里·科爾克（Dmitry Kolker）去年也因涉嫌叛國罪在西伯利亞被捕，結果2天後因患癌症去世。他的律師表示，科爾克也是因為涉嫌向中國提供機密而被捕的，但是他的家人否認此一指控。另一位西伯利亞的科學家亞歷山大·盧卡寧（Alexander Lukanin）也因為涉嫌向北京洩密在2020年遭到逮捕，並在去年被判7年半有期徒刑。俄羅斯北極科學院院長瓦勒里·米季科（Valery Mitko）也被控向中國提供機密。他因為是大連海事大學的客座教授而經常前往中國，去年81歲的米季科在家中遭軟禁過程中辭世。

因高超音速導彈而先後被捕的3名科學家被控叛國罪，他們的同事在震驚之餘發表公開信為3位專家鳴冤，公開信中表示，如果科學家因為發表論文或在國際會議上發言就有被捕的風險，那麼這些科學家根本無法從事他們的工作。