台南市議員盧崑福今天總質詢，針對業者違法在太陽光電板底下非法掩埋爐碴，100公頃1個月電費收入5000萬元，市府卻只罰6萬到30萬元，業者根本不痛不癢，要求市府撤銷業者興辦計畫書、扣押電費，市長黃偉哲說，會依照這個精神，將這部分當成不法所得來處理。

盧崑福今天市政總質詢，除針對台南市非法掩埋爐碴清除進度，要求市府說明外，更針對經濟部工業局去年12月14日發公文給台南市政府，指北門、七股2處光電場非法掩埋爐碴，詢問環保局長許仁澤是否掌握？

許仁澤回應，業者申請管溝回填及公共工程道路相關回填用途，卻非法作為鋪面工程使用，數量約2300噸，除處分罰款外也要求業者在7月前清除完畢。

許仁澤也說明，經濟部工業局去年9月前往七股、北門等3處太陽能電工程案場稽查，發現使用CLSM（含爐碴），其中2處作為鋪面工程使用，非屬管溝回填及公共工程道路相關回填的用途，並於去年12月函文環保局，環保局立即於同月針對七股及北門2處光電場提供料源的廠商開罰1.2萬元，限期今年3月6日前完成改善，後經環保局至現場複查發現未改善，再次開罰2.4萬元，並限期於7月3日前完成改善，總計裁處金額3.6萬元。

其中，七股案址已完成刨除並清除完畢，尚未改善完成的北門案址，違法使用約116噸，限期於7月3日前改善完成，如未改善按次處分。