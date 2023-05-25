克里姆林宮在本月3日遭到2架無人機攻擊，事後莫斯科把矛頭指向烏克蘭，遭到澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）否認，稱這是俄國自導自演的假旗行動，目的是要為升級戰事找藉口。然而根據美國的最新情報，這次無人機攻擊事件很有可能由烏克蘭一個特種軍事部門策畫，不確定澤倫斯基是否涉入其中。
美國有線新聞網（CNN）報導，美方情報單位攔截烏克蘭官員通訊內容，其中包括烏軍特種軍事或情報部門的成員，他們指責對方發動無人機襲擊。此外，美國也截獲俄國官員通信，得知他們對這起事件感到驚訝並進行了調查，因此排除由俄國內部策畫的可能。
儘管如此，美國官員也表示，他們無法確定是烏克蘭哪一個單位執行了這次攻擊，也不清楚澤倫斯基或他的高層官員是否事先知情。
《紐約時報》報導指出，類似的攻擊事件令美國感到不安，作為烏克蘭主要的軍備供應國家，美國擔心俄羅斯可能藉此進行報復，將戰爭擴大到烏克蘭以外地區。
除了夜襲克里姆林宮的無人機外，美國認為其他攻擊事件也是烏克蘭所為，包括暗殺一位俄國知名社會學家的女兒、一位親俄羅斯的軍事部落客，以及俄羅斯邊境城鎮發生的一系列襲擊行動。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。