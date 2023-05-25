克里姆林宮在本月3日遭到2架無人機攻擊，事後莫斯科把矛頭指向烏克蘭，遭到澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）否認，稱這是俄國自導自演的假旗行動，目的是要為升級戰事找藉口。然而根據美國的最新情報，這次無人機攻擊事件很有可能由烏克蘭一個特種軍事部門策畫，不確定澤倫斯基是否涉入其中。

美國有線新聞網（CNN）報導，美方情報單位攔截烏克蘭官員通訊內容，其中包括烏軍特種軍事或情報部門的成員，他們指責對方發動無人機襲擊。此外，美國也截獲俄國官員通信，得知他們對這起事件感到驚訝並進行了調查，因此排除由俄國內部策畫的可能。

🚨BREAKING: U.S. Officials Link Ukraine to Kremlin Drone Attack



American intelligence agencies believe Ukraine's security services orchestrated the recent drone attack on The Kremlin. Confirmation is pending. Specifics about the executing unit are unknown.



It's unclear if… pic.twitter.com/r1rkrgMweO — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 24, 2023

儘管如此，美國官員也表示，他們無法確定是烏克蘭哪一個單位執行了這次攻擊，也不清楚澤倫斯基或他的高層官員是否事先知情。

《紐約時報》報導指出，類似的攻擊事件令美國感到不安，作為烏克蘭主要的軍備供應國家，美國擔心俄羅斯可能藉此進行報復，將戰爭擴大到烏克蘭以外地區。

除了夜襲克里姆林宮的無人機外，美國認為其他攻擊事件也是烏克蘭所為，包括暗殺一位俄國知名社會學家的女兒、一位親俄羅斯的軍事部落客，以及俄羅斯邊境城鎮發生的一系列襲擊行動。