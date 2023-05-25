對於民進黨傳出要徵召雞排妹鄭家純（現改名為鄭采勻）參選立委，雞排妹在臉書證實，但也表示選區還沒「被決定」，但外界相傳是要選中正萬華。網路節目製作人「動眼神經」表示，她夢到的是DPP想要拿鄭去擠掉目前黨內民調最高、深受地方信任的年輕世代女性優秀市議員！「動眼神經」解讀，如果真的發生這種事，那DPP傳遞的消息是不是在說：內部派系鬥爭暗潮洶湧，賴容不下「小英的人」！

雞排妹鄭家純（現改名為鄭采勻）24日在臉書證實，受「紅色鋼鐵人」邀請會面二次，第一次談完後，鄭家純表示「願意幫忙，不會用無黨籍，去哪都可以，配合你們的需求。」第二次見面再次確認被徵召的意願。而上週被約到辦公室，被告知她是去哪個選區，她聽完後回答：「好，我知道了。」

鄭家純披露，週一回到台灣後，被通知有異動，她聽完說：「配合你們的決定，就和我第一次見面時的答覆一樣。」鄭家純也直言，她不是參與初選，也沒有主動爭取徵召，更何況現在選區都還沒「被決定」，把她答應幫忙視為對某人不公平，「請問現在的沙包是我嗎？」

網路節目製作人「動眼神經」在臉書表示，她夢到的是DPP想要拿鄭去擠掉目前黨內民調最高、深受地方信任的年輕世代女性優秀市議員！

「動眼神經」解讀，如果真的發生這種事，那DPP傳遞的消息是不是在說：內部派系鬥爭暗潮洶湧，賴容不下「小英的人」，就算那個人已經深耕過黨中央與地方、待在DPP超多十年、就算那個人在政治工作上表現優異、就算那個人民調最高最有可能守住立委席次！

有意代表國民黨參選立委的台北市議員鍾小平直言，傳出民進黨要徵召「雞排妹」鄭家純參選中正萬華區立委，「那顯然本來呼聲最高的英系議員吳沛憶就會落空，這是一場派系的鬥爭，看起來就是不提英系的吳沛憶。」

日前已表達參選意願的台北市議員吳沛憶回應，對自己有信心，不僅認真經營在地，也準備好文宣，可快速整合在地支持。