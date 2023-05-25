為了減少民眾使用1次性容器，降低環境與荷包的負擔，台東環保局配合水土保持局台東分局活動，現場將設「離島飲用水共享平台」宣導攤位。（台東縣環保局提供／蔡旻妤台東傳真）

為了減少民眾使用1次性容器，降低環境與荷包的負擔，台東環保局配合水土保持局台東分局將於5月27日上午8點30分至12點在知本國家森林遊樂區舉辦「2023水保夏日嘉年華-愛山樂水森動起步走」健走活動，現場將設「離島飲用水共享平台」宣導攤位，活動現場掃描台東縣離島飲用水共享平台地圖QR Code，即可獲得精美宣導品，歡迎民眾踴躍前往參與。

台東縣政府表示，近年來大眾對於環保議題的關注度逐漸提升，越來越多人習慣外出旅遊時會自帶餐具與水壺，為讓前往綠島及蘭嶼旅遊的遊客能更便利地取得飲用水，縣府特別設置了「離島飲用水共享平台」。希望藉由平台的建立，能夠鼓勵更多人加入環保行列，共同守護我們珍貴的環境資源，為達成永續發展目標SDGs中第6項潔淨水環境的永續目標一起努力。

環保局指出，綠島鄉和蘭嶼鄉擁有壯麗的海景和美麗的珊瑚礁，每年都吸引不少遊客登島旅遊，隨著觀光旅遊的蓬勃發展，在遊客的數量不斷增加的同時，也帶來了垃圾清運問題，但在離島地區垃圾清運大為不易，根據離島垃圾回收資料統計顯示，垃圾中塑膠類佔了相當大的比例，因此特別推動「離島飲用水共享平台」，目前綠島共有45處飲用水加水點（https://reurl.cc/8pg14X），蘭嶼則有3處飲用水加水點（https://reurl.cc/W12pLx），提供遊客免費方便取水，也能安心飲用。