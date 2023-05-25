新北市長侯友宜被國民黨徵召為2024總統參選人後，副手人選也引外界關注，前立委郭正亮也就客觀條件分析，指出國民黨智庫執行長柯志恩能接年輕人地氣，是侯最好的副手人選。柯志恩今( 25 )日受訪時也被問及有沒有考慮擔任副總統候選人，柯志恩表示，「沒有」，不過國民黨一定會提出具有國際觀，各方面條件都非常好的副總統候選人。

柯志恩今日出席國民黨智庫主辦的《國家新政 重返執政》啟航記者會，會後受訪時被問及副手議題。柯志恩表示，她的答案從以前到現在都一致，就是「沒有」，始終如一；她也提到，不過國民黨一定會提出具有國際觀，各方面條件都非常好的副總統候選人。

柯志恩強調，國民黨目前最大的問題是要把政策更完整化，要考慮到人民的需求，然後提出解方，這才是整個總統大選當中智庫的一個角色，她也會盡量扮演好，這才是當務之急。

記者也追問不願意與侯友宜搭配是因為彼此「理念不相符」？柯志恩認為，會有更好的人選出來；柯也強調，侯友宜剛被徵召，現在就是以智庫的角色，提出具體的政策，「沒有符不符合彼此理念的問題」。

對於副手人選，柯志恩也說，侯團隊會有更廣泛的考量，也不急於在這個時候來公布，侯團隊會廣徵人才，一定會提出幫侯加分，讓大家耳目一新的人選。

而侯友宜今日受訪被問到柯志恩是不是合適的副手人選？他表示，柯志恩是有智慧有能力的新女力，在教育界人生規劃上有完整的自己思考，要給予尊重。