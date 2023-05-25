政治人物參加選舉活動，經常有車隊掃街行程，跨區趕車跑通告也是日常，對有暈車體質的族群是一大考驗。國民黨台北市議員游淑慧今(25)就發生趕場悲劇，透露她人生第一次吐在計程車上，狀況慘烈賠了3000，直呼她一直覺得會暈車的人不宜從政，果然如此，網友紛予慰問打氣。

游淑慧今(25)在臉書發文提到，她人生第一次吐在計程車上，狀況慘烈，賠了3000！直呼：「我一直覺得會暈車的人不宜從政，果然……」。游淑慧2022連任港湖區北市議員，日前立委初選禮讓李彥秀，近日則宣布投入士林大同立委選戰，開啟了台北市東西跨區趕場生活。

媒體人韋安留言回「下次坐機車」。網友紛紛給予慰問打氣「記得去看醫生，祝早日康復，保重加油」、「保重身體」、「加油，加油」、「姊姊辛苦你了，早一點休息」、「天氣太熱了你要喝溫水，冰水什麼都不要碰」、「保重，天氣忽冷忽熱的」、「考慮找助理開車載妳行動」。