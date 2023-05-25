台史博館藏觀音騎龍的木雕神像。（台史博提供／程炳璋台南傳真）

日本東京國立近代美術館近日展出一幅「騎龍觀音像」，網路上引起台灣網友共鳴，發現是台灣早期民家普遍供奉的神明畫，台灣歷史博物館公布典藏4款「騎龍觀音」木雕像與玻璃畫，說明這畫作的台灣民間傳說由來。

台灣網友發現，日本東京一家美術館展出的「騎龍觀音像」，在台灣早期就在民間流傳，在祭壇、民家供桌上、道教書籍都可見到這張觀音顯靈像。

其實畫作是1890年出自於日本油畫家原田直次郎之手。作品不斷複製輾轉流向台灣，流傳許久，被穿鑿附會成觀音救苦救難的形象，成為台灣民間供奉的神明圖，是早期台灣人共同生活回憶。這幅「騎龍觀音像」在2007年被日本政府列為重要文化財。

這幅觀音騎龍畫作被流傳2種神話，一為1959年八七水災時觀音在大肚溪上顯靈。一為1973年美國戰機飛行員拍下，兩種傳說烙印在台灣人心中。

台史博說明觀音騎龍的最早神話由來，傳說東海有一種龍頭龜身的怪物，觀音菩薩將該怪物降伏，被民間轉化成觀音騎鯉魚、鰲魚乃至神龍等多種形象，在渡惡降煞之餘，增添望子成龍、獨佔鰲頭的寓意。

台史博表示，觀音騎龍像在台灣社會屬於常民信仰收藏，近年來台灣的當代藝術家十分關注這種風俗民情信仰，館方早在各地收藏各款的騎龍觀音法相，有木雕神像，有陳掛於家中廳堂的玻璃畫，有的是民間捐贈，有的是館方購藏，未來將規畫展出。