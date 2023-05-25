根據內政部統計，房價所得比從9.46上升至9.61，導致青年買房困難。副總統賴清德卻表示「房價現在在降」，內政部長林右昌則稱，現在年輕人不是真的買不起房，而是沒有規畫。《中天電視》YT針對「賴清德說『現在房價在降』，林右昌說年輕人買不起房子是因為『不會規畫』？你聽到這些說法感覺是…」進行網路民調，截至今（25日）傍晚6點，高達81%的網友表示超級不爽。

《中天電視》YouTube頻道今(25日)起針對「賴清德說『現在房價在降』，林右昌說年輕人買不起房子是因為『不會規畫』？你聽到這些說法感覺是…」進行網路民調，截至25日傍晚6點，已有1.2萬名網友投票。有81%的網友表示超級不爽；15%的網友則表示，已經放棄無所謂了；4%認為，真的是這樣。

網友紛紛表示，「不知民間疾苦的官員」、「是活在平行時空啊」、「規畫比得上房東的變化嗎？」、「不知底層人的辛苦與無奈」、「怎有錢買房，生活都難過了」、「非常合理啊，有錢人怎會知道窮人的生活」、「要不要說一下為什麼四年前才600萬，現在幾乎都是一千兩千萬」。

也有網友認為，「房價降？我人在台北市 20年，哪來降了？況且是年輕人『不會規畫』？」、「年輕人買不起房子，原因在哪裡？薪水領多了，就猛扣稅，壓制性的讓年輕人怎麼有剩餘的錢買房子」。