美式賣場好市多提供許多生活用品滿足會員們的需求。近日有一位爸爸在賣場發現一款新上市的千元恐龍玩具車，做工精緻、造型獨特，消息曝光後引發網友暴動，不少家長對於孩子大到無法乘坐玩具車更是相當扼腕，直呼「只好再生一個」！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他在好市多發現一款新品「恐龍戰士滑行車」，價格只要1175元，做工精緻、造型獨特，「老爸我超喜歡，可惜我兒子長大了，坐不下，不然我好想買阿～」。

恐龍戰士滑行車引發家長熱議。（翻攝自好市多官網）

根據好市多官網介紹，該款恐龍玩具車適合3歲以上、50公斤以下兒童乘坐，特別的是除了外觀相當吸睛，從恐龍頭頂裝入水後，還能透過下壓把手噴出水氣，趣味性十足。

對此，許多家長紛紛回應，「2歲小女生也很喜歡，說恐龍很可愛～」、「只好再生一個」、「會噴煙～有音效～怎麼能不買～」、「嘉義沒有了，連展示的恐龍都被買走了～」、「兒子的生日禮物有了」、「去吧，戰鬥暴龍獸」，目前官網已顯示缺貨。