立委今天關切，有自稱是國軍愛國者飛彈部隊的士官，在中國社群網站發布相關訊息，恐涉洩密。政治作戰局長楊安表示，經查證均屬公開資訊及個人觀點，未涉及核心機密，初步調查是退役士官。

國防部長邱國正上午赴立法院外交及國防委員會，專案報告「國防產業發發展條例執行狀況」，並備質詢。

民進黨立委林靜儀指出，有自稱是國軍愛國者飛彈部隊的士官，在中國社群平台「B站」（bilibili）發布愛國者飛彈相關訊息，恐有涉密嫌疑。

內容提到，要癱瘓一個愛國者連，要看是否在野外，若在野外要摧毀它的發電機或雷達，因為發電機供應電源給車廂跟雷達；但如果是營區內的愛國者連，只摧毀發電機沒用，因為營區內都有發電機可以發電。

國防部政治作戰局長楊安中將表示，有掌握此訊息，經查證後均屬公開資訊及個人觀點，未涉及核心機密，初步調查是退役士官，未來將針對現役、離退官兵加強反情報教育。

楊安提到，國軍平常有跟國安單位建構聯防機制，這名退役官兵若接下來有任何動作，「我們一定會採取下一步動作」。

民進黨立委劉世芳質詢國防部未編列潛艦國造第2艘預算，國防部長邱國正指出，假如原型艦測試結果不錯，將會先投入一部分作業費；戰規司長李世強中將表示，會先請海軍向行政院爭取，在明年公務預算編列第2艘潛艦的先期準備作業預算。（編輯：林克倫）1120525