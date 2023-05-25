「一代性感女神」邱淑貞婚後育有三女，而大女兒沈月也繼承媽媽的完美基因，有著「最美星二代」的別稱。近期她參加品牌早春大秀，並與木村拓哉愛女木村光希合影，兩位美麗的星二代的世紀同框，備受外界矚目。

身為邱淑貞愛女的沈月，自17歲開始活躍於時尚圈，經常受邀出席時尚品牌活動，並時常在社群上分享近況。今(25日)，她便在IG上曬出一系列在品牌早春大秀中，與諸多名人合影的照片，從她曬出的畫面中可見，舉凡《蜘蛛人：驚奇再起》女星艾瑪史東（Emma Stone）、以泰版《流星花園》走紅的男星吉拉瓦．蘇提瓦尼沙克（Jirawat Sutivanichsak）、昔為韓女團f(x)的成員宋茜皆面帶微笑地在鏡頭前出現。

另外，沈月更與同屬於知名「星二代」的木村光希在鏡頭前親密合影，沈月身穿一身淺色洋裝，服飾在腰部的緊身設計，巧妙地勾勒出她凹凸有致的身材，與一旁的木村光希在穿著上有明顯的亮暗對比，畫面相當吸睛，貼文PO出後，短短時間內便吸引逾萬名網友前來按讚分享。

不過，沈月與木村光希的同框照卻比不過艷壓群芳的女星凱特布蘭琪（Cate Blanchett），只見她以胸前開深V、背部大片全裸的禮服亮相活動會場，讓不少網友看了直呼：「沒有其他的想法，只想要反覆撫摸凱特布蘭琪的背。」