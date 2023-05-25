今年終於迎來各國國門解放的好消息，疫後民眾瘋出國蔚為風潮，緊接著暑假來臨，量販店搶攻旅遊商機，限時行李箱特賣4折起，預計今年旅行箱的整體業績可翻倍成長；另電子支付業者也攜手旅行社，獨家推出線上旅展，多元搶攻旅遊市場大餅。
大潤發表示，今年1～4月光是行李箱的業績已達2000萬元，又以萬國行李箱28吋規格賣的最好，預計今年旅行箱的整體業績可翻倍成長。大潤發特別針對萬國通路、Probeetle品牌推出超過20款旅行箱，尺寸包含20～28吋，訴求耐摔輕量，且擁有360度靜音飛機輪；若喜歡繽紛色彩可選挑Probeetle品牌，共有28吋、24吋、20吋可挑選。除了行李箱外，大潤發即日起至6月1日，也推出旅行必備小物新品，如多國轉換旅行用插座、魔方立式延長線、輕旅收納包、防曬用品等。
全聯旗下電子支付「全支付」獨家攜手燦星旅遊，即日起至5月31日推出線上旅展，單筆消費滿3000元送全點300點，若至世貿一館燦星旅展櫃位，現場使用全支付結帳，除贈送點數外，也加碼贈行李束帶、全支付吉祥物虎利，或燦星旅遊折價券等。
家樂福旅行箱相關業績較去年同期近1成成長，即日起至7月25日，購買YC Eason、LEAD MING、LONG KING系列25吋以上行李箱，送行李箱保護套；另知名AMIERICAN TOURISTER美國旅行者Robotec24吋旅行箱，原價7000元、下殺4900元，Senna系列29吋旅行箱原價5500元、下殺3850元。
愛買量販即日起至5月30日，推出旅行箱、戲水用品優惠，包括逍遙遊ABS旅行箱、夢幻之星鋁框行李箱等品牌。
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