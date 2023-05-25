大陸女神Angelababy（楊穎，baby），擁有精緻五官和凹凸有致火辣身材，加上自然率真個性，讓她人氣居高不下，今（25日）她錄製綜藝《奔跑吧》的路透照曝光，素顏穿睡衣的真實模樣立刻引起熱議。

baby近日被曝光穿睡衣素顏的照片，只見看起來剛起床的她，雖然頭髮還有些淩亂，仍遮不住她立體的五官，皮膚白皙緊緻無瑕疵，狀態好到沒話說，也讓不少網友想起她第一季時的素顏名場面。

baby素顏和2014年（圖左）的相比沒有太大差距。（圖／取自微博）

原來baby在《奔跑吧》第一季錄製時，就被曝光過素顏，當時的美顏讓人念念不忘，沒想到8年過去，她的素顏依舊能打，反而還更美了，讓網友都驚呼「素顏好美啊，夢回奔跑吧兄弟第一季」、「這張臉真的好能打」、「不得不說，楊穎的素顏真的是很美呀」、「讓我知道娛樂圈不是誰隨便進的，天生女明星我好愛」、「顏值一直在，無人能敵」。

baby日前因到香港和澳門朝聖南韓女團BLACKPINK演唱會，遭網友狠批「舔韓」，巧合的是，她的新作品突然被撤檔重審，讓網友推敲是觸碰到大陸的「限韓令」，但對此劇組工作人員表示，只是技術問題，至於何時播出會另行通知。