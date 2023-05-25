男子因看見店家門口擺放5箱飲料，竟然竊走其中3瓶可樂。（翻攝自臉書爆料公社）

防君子不防小人！台北市文山區興隆路四段上某1店家口，因送貨司機太早到貨，便將5箱飲料放置還未開店的店家門口，不料，卻遭1名穿著綠外套男子，竊走最上層的3瓶可樂，而男子身上還夾帶著一堆雨傘；奇特的畫面也被監視器全程錄下，網友一見也無奈又好笑表示「看得出來他不喜歡喝雪碧」、「算好運了，沒給你全搬走」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段13秒影片，拍攝地點位於台北市文山區興隆路四段上某店家門口，從影片中可見，該店家尚未開門營業，疑因預訂的5箱飲料太早送到被擺在門口，不料，卻遭到1名穿著綠色外套男子手夾一堆雨傘，並於疊在最上層的1箱可樂中，撕開包膜竊取其中3瓶後離開。

對此「順手牽羊」的行為，網友不禁感到無奈又好笑表示「不貪心餒齁，沒有搬整箱」、「看得出來他不喜歡喝雪碧」、「可樂的誘惑」、「一瓶才多少錢？如果被身邊認識的人看到，不難看嗎？」、「算好運了，沒給你全搬走」、「好奇竟然不是整箱搬走？」、「要不是手上一堆傘，我看最少被抱一箱」、「這種下貨方式真的防君子不防小人」、「怎麼會有人傻到貪這種小便宜」、「幾十元也要偷」。

另外有網友也質疑男子手中夾帶的雨傘來源表示，「雨傘好多，是不是也是蒐集來的」、「看到左手那幾支雨傘就一點也不意外了，不是遊民就是慣竊」、「我懷疑他手上雨傘該不會也是...」、「一個人拿這麼多雨傘要幹嘛」、「雨傘應該也是沿路拿...」、「看他手上的雨傘，可能也是其他地方拿的吧」。