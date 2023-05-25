南投縣議員林婷立指出，仁愛鄉土地若劃設為國保1、國保2，族人恐無處可住、無地可耕，遭剝奪財產權及生存權。（楊靜茹攝）

南投縣議員游顥強調，若他進入立法院，一定要求中央重新檢討國土功能分區，希望能因地制宜。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華強調將與民眾站在一起，向中央爭取重新檢討國土功能分區，希望能因地制宜，保障民眾權益。（楊靜茹攝）

南投縣議員陳淑惠等9人，在議事廳抗議高呼：「暫緩國土計畫！捍衛縣民權利！」（楊靜茹攝）

南投縣幅員遼闊，國土保育區、農業發展區面積比例高達97.08％，多名議員25日在議會定期會縣政總質詢時認為，「國土功能分區一上路，嚴重影響地主權益，南投整體發展，也猶如宣判死刑。」強烈要求縣府向中央爭取暫緩實施《國土計畫法》，重新檢討國土功能分區，甚至在議事廳抗議高呼：「暫緩國土計畫！捍衛縣民權利！」

南投縣議員陳淑惠、簡峻庭、謝明謀、游顥、林婷立、黃春麟、林憶如、李洲忠、廖梓佑等人，25日在縣政總質詢時關切國土功能分區議題，強烈要求縣府代表全南投縣民向中央反映，暫緩國土功能分區2025年上路。

「國土功能分區若上路，嚴重影響地主權益，南投整體發展，也猶如被宣判死刑。」陳淑惠說，水里鄉新城村「金山新城」是合法開發的既成社區，因該法被列為國土保育區第2類，嚴重影響該社區17棟、逾200戶居民權益。

林婷立則指出，仁愛鄉原民部落若劃設為農業發展區第4類族人樂見其成，但劃設為國保1、國保2，族人恐無處可住、無地可耕，遭剝奪財產權及生存權；另大同村、廬山都是都市計畫區，其中廬山為風景特定區卻出現同聚落國土分區兩樣情，相當不合宜，盼縣府建請中央，國土功能分區能讓地方因地制宜，確保族人財產及生存權益。

游顥更提出數據指出，南投縣內屬於國土保育區的面積比例高達73.91％，農業發展區23.17％，能作為城鄉發展的土地不到3％，農民、原住民土地使用受限，連蓋房子還要繳納「山坡地開發利用回饋金」，嚴重衝擊國人土地使用權益，烏溪縣立委馬文君已要求中央暫緩實施，反觀濁溪線立委蔡培慧罔顧民意執意推動。

南投縣長許淑華表示，《國土計畫法》雖然是中央既定政策，卻民怨四起，此法對大部分是山坡地的南投縣影響巨大，民眾居住或耕作權受損，未來南投整體發展也受限，縣府已接獲逾百件陳情案，其他縣市也有類似狀況，縣府將與民眾站在一起，彙整民意向中央反映，讓中央了解地方窒礙難行之處，爭取重新檢討國土功能分區，希望能因地制宜，保障民眾權益。