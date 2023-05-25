人氣參賽者Copper曾留美，散發玩世不恭的貴公子氣息。（愛奇藝國際站提供）

參賽者被鎖鏈銬住，隊友要憑線索到泳池中找鑰匙解鎖。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝國際站原創實境真人秀《隱藏的王牌》現正熱播中，11位泰國新秀在節目中參加一系列遊戲，優勝者將成為因BL劇《黑幫少爺愛上我》爆紅男星Mile、Apo的師弟並主演戲劇。第五集中，表現一直備受矚目的「留美貴公子」Copper和「泰版孔劉」Lotte強強聯手，獲得一起做SPA按摩的機會，兩人大秀健美身材，胸肌線條清楚可見，在下集預告中，男孩玩家們終於要「脫了」進行海上活動，觀眾可以期待更養眼的畫面。

新一集中，玩家兩人一組玩默契遊戲，題目百無禁忌，先逼問玩家們「用手」還是「用嘴」；還問玩家能接受「身體出軌」還是「心靈出軌」，Copper因長期住在美國，沒聽懂泰文題目，反問：「身體出軌？是身體外面嗎？」一度誤以為是醫學詞彙。

還有一場在泳池邊進行的「人質遊戲」，有一半玩家被鎖鏈銬住雙手，《黑幫少爺愛上我》的帥氣演員Us和Barcode則以主持人身份扮演海盜，可以盡情擺布他們，另一半玩家要憑著對彼此的認識，閉氣潛入泳池尋找提示卡和鑰匙，最後僅一位玩家Bump無人解救而落單，除了只能看其他人玩遊戲，更失去獲得金幣的機會，在受訪時走心落淚，讓觀眾相當心疼。愛奇藝原創泰綜「隱藏的王牌」愛奇藝國際版及iQIYI APP、iQ.com每周六晚上11點半首播。