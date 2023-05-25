內湖分局配合內湖公益團體舉辦捐血活動，向現場民眾宣導停讓行人及行人交通安全觀念，以防制行人交通事故發生。（圖／警方提供）

內湖分局配合內湖公益團體舉辦捐血活動，向現場民眾宣導停讓行人及行人交通安全觀念，以防制行人交通事故發生。（圖／警方提供）

經統計內湖地區112年1至4月行人交通事故案件，肇事時段以「17-23時」及「7-13時」為最多；車輛之肇事原因以「未注意車前狀況占（24%）」及「搶越行人穿越道（占19%）」為主；另行人之肇事原因以「未依規定行走行人設施（占13%）」為主，為防範交通事故發生，內湖分局配合內湖公益團體舉辦捐血活動，向現場民眾宣導停讓行人及行人交通安全觀念，以防制行人交通事故發生。

另日前立法院三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，其中加重汽機車不停讓行人罰則，罰鍰上限從三千六百元提高至六千元，若因不停讓行人致人受傷者，吊扣駕駛執照一年，另致重傷死亡者，可吊銷駕駛執照，預計今（112）年7月實施；內湖分局提醒，車輛駕駛人行經行人穿越道，遇有行人穿越時，均應停讓行人優先通行，且行人通行時應遵守交通法規，並注意下列事項，以確保用路安全。

一、應依號誌指示通過路口。

二、行人號誌秒數足夠才可安全通過。

三、通過路口前務必轉頭左、右查看。