桃園一名女子8年前產生女嬰，隔年與丈夫商討離婚時，一氣之下把未滿一歲的女嬰獨自留在家中長達3天，自己外出過夜，等到她回家時發現女嬰已死亡，她竟將遺體藏了將近6年，直到衛生所去年發現女嬰一直未打疫苗，警方追查下才曝光，桃園地院今依家暴遺棄致人於死罪判處有期徒刑5年。

王姓女子與彭姓男子104年7月28日結婚，當年10月20日產下女嬰，隔年8月2人因離婚事宜產生爭執，王女一氣之下在10月19日至21日止、11月18日至20日，將女嬰獨留在租屋處，自行外出過夜，期間完全沒給予女嬰照護，王女11月20日晚間返回租屋處，發現女嬰已死亡。

後來因蘆竹區衛生所護理師發現女嬰未接種疫苗，通知女嬰祖母後，發現王女與祖母的說法有出入，去年2月通報警方協尋兒童，王女才向警方坦承女嬰已死亡；王女稱因幼時缺乏雙親照顧，成長過程充滿坎坷，生下女嬰後丈夫就入獄了，她經濟困頓下才發生憾事。

法官認為王女從小無法獲得母愛，應知盪缺乏父母關愛的孩童，成長過程有多辛苦，豈有以自身不幸的成長歷程為由，對女嬰複製原生家庭缺憾的理由，且王女有困難卻未尋求家人、朋友，甚至是社會福利機構協助，而是選擇消極將剛滿1歲嬰兒留置家中，因此不同意王女減刑請求，依故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪，處有期徒刑5年。