知名飲料「蘋菓西打」4月才爆出2公升包裝出現不明白色沉澱物，桃園市衛生局檢驗出黴菌酵母菌，已下令限期改正，近日又爆出600ml也發現不明沉澱物。新北市衛生局25日表示，已責令業者將商品全面性預防下架。

衛生局表示，針對產品有異物部分，16日已函請由桃園市衛生局依據食品良好規範準則調查生產製程衛生，本案涉違反食品安全衛生管理法第8條第1項之規定，已移請桃園市衛生局辦理，如限期仍未改正，可處新6萬元至2億元罰鍰。