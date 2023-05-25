屏東東港警分局偵查隊驚傳貪汙案，鑑識小隊林姓警員在製作賭博案扣押物品清單時，把查扣賭資少看一個零，因此將1萬9000元看成1900元，林見狀後起貪念，把自認為多出的1萬7000元收為己有，僅退還100元放在辦公室，案經檢方偵結後，屏檢依貪汙罪嫌起訴林；對此，東港警分局表示，針對林涉及不法部分，將林報請停職處分，並從重追究相關人員考核監督不周責任。

起訴書指出，去年4月間，屏東縣政府警察局在東港鎮查獲一起賭博案，共查扣115萬5500元，隨後全案交由東港分局續辦，當時由林姓警員製作扣押物品清單，但他卻把林姓賭客1萬9000元的賭資看成1900元，因此將清單總金額誤載成113萬8400元。

同年10月18日，林要送贓物時，發現要繳納的113萬8400元比移送書記載的115萬5500元少1萬7100元，當下他竟認為有機可趁，直接在屏東地檢署贓物庫抽出自認為多出來的1萬7000元、放進自己的包包占為己有，結果國庫人員清點時發現是113萬8500元，還把100元退還給林。

林回到分局後，僅把退還的100元連同繳款收據裝入信封袋內放在辦公桌內保管，其餘1萬7000元則侵占入己。直至今年4月26日，檢察官發現移送書所載的查扣金額與繳納國庫的金額有出入，全案因此曝光。

事後，林坦承自白，並主動繳回包含放在辦公桌的100元共1萬7100元，案經檢方偵結後，屏檢依貪汙治罪條例起訴林，但考量林犯罪情節輕微，所得財物在5萬元以下，建請法官減輕其刑。

對此，東港警分局指出，林是派出所支援偵查隊的警員，該案起訴後，分局依警察人員人事條例第29條報請停職，並追究相關人員考監責任。

據了解，東港偵查隊風波不斷，繼去年發生副隊長在寢室輕生案後，今年又發生貪汙案，在屏東警界引起熱議。