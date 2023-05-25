桃園市議員朱珍瑤今（25日）天總質詢時，由民進黨總統候選人賴清德萬一當選，發生台海戰爭可能性升高的話題，引伸到桃園市防空避難所不足問題，希望能清查全市防空避難所供需情形。警察局長吳坤旭表示，現有防空避難所數量足供使用。

朱珍瑤表示，民進黨這一次推出的總統候選人賴清德，各國學者早就把它定位為臺獨工作者，她請問擔任過行政院長的張市長，如果賴清德當選，發生台海戰爭的可能性會不會比現在還高?張善政回答：當然希望不要發生。

朱珍瑤說，她清查八德區各里防空避難所供需比，發現數量有不足情形，以八德區霄裡里為例，只有3處防空避難所，瑞豐里也只有4處，萬一戰爭來了，很多市民還不知道要躲哪？她也建議，地面上戰時災民救濟站應規畫轉為地下。

市長張善政指出，有關闢建傳統防空避難所問題，他小時候，家裡就有一個防空洞，後來被剷除，現在大家都覺得沒有必要，因此目前以盤點為主，把舊的防空避難所整理好。

警察局長吳坤旭說，目前桃園市防空避難設施，建管處總共列管5664處，可容納人數682萬6334人，容納數量遠高於桃園市人口。

另外，朱珍瑤也提出民政、資訊Ｅ化。廣隆市民活動中心漏水。桃園市準公幼違規率高達31%全國最高。以及學生數越來越少，特教學生數卻增加。代理教師桃園比例低，應列為優先改善重點及學前特教資源不足等問題。

朱珍瑤另爭取桃園好孕專車並擴大使用。大湳森林公園施工品質非常差，每到下雨還很容易淹水。關心捷運綠線、三鶯延伸線進度。質疑八德豐德交流道進度，交通部承諾桃園人2030年完工，中央是否會跳票？八德區停車位嚴重不足，要求多闢建停車場，希望市府多費心大眾運輸系統，建議成立大眾運輸處。