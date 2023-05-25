駐台北韓國代表部新任代表李殷鎬25日拜會台南市長黃偉哲，雙方對談台南與韓國的未來交流，黃偉哲希望攜手打造台韓交流新面貌，也邀請李代表多來台南走走，李殷鎬也期待能拓展台南與韓國的科技合作。

李殷鎬今天率辦事處官員一行3人拜會台南市政府，黃偉哲祝賀李殷鎬就任新職，並表示他擔任立委時曾赴韓國出差，加上他就任市長後，台南耶誕跨年系列活動會邀請韓國藝人表演，相當受到市民朋友喜愛，期待李代表上任後增加台南與韓國互動，多方開啟兩地觀光旅遊、文化合作等交流。

黃偉哲表示，台南將在2024年迎來一系列台南400活動，尤其明年初台灣燈會將是重頭戲之一，他除了邀請韓國一同參加這場盛會外，也邀請李代表任內多來台南走走，體驗古都府城百年風華。

李殷鎬表示，這是他上任以後首次造訪台灣南部，此行除品嘗經典擔仔麵，也走訪安平古堡等古蹟，徹底感受到台南作為歷史首都的魅力。李代表提及自己是產業背景出身，就任目標是加深台韓間經貿科技交流，台南以半導體聞名，他非常期待能拓展台南與韓國科技合作。

李殷鎬代表今年2月抵任，曾任前韓國戰略物資管理院長，是韓國政府首次派任產業貿易體系人員出任駐台代表。李代表擁有韓國首爾大學機械工學的學、碩士學位以及美國喬治亞理工學院機械工學博士學位，在產、商等領域經歷豐富，並曾派駐越南、阿拉伯聯合大公國。