交通部公路總局轄管「【9103】大溪-捷運頂埔站」預計於6月上旬停駛，為避免影響桃園市大溪區市民乘車權益，顧及市民往返新北市通勤需求，交通局以試辦路線「【263】大溪-恩主公醫院」接續行駛，由桃園客運營運，自6月5日起提供為期3個月試辦服務，試辦期間市府提供虧損補貼經費維持營運，試辦期滿後檢討成效需求，歡迎踴躍搭乘。

交通局長張新福說明，「【263】大溪-恩主公醫院」，將原本「【9103】大溪-捷運頂埔站」縮駛至三峽地區，改行三峽大橋、民生街、文化路、大智路、中山路，並增加停靠恩主公醫院，其餘行經路線與原【9103】一致，增加營運效率大幅減少【9103】停駛對市民的衝擊，也可強化大溪地區就醫交通服務。

交通局表示，將路線截短，民眾至三峽後再轉乘當地公車前往新北其他地區也相對方便，也可同步滿足就醫需求民眾，試辦期間規畫以1輛甲類大客車，每日5班次（現行9103為2班次）營運，以充分收集運量資料，作為後續檢討是否轉為正式路線的重要依據。

交通局提醒，此路線為循環線，往程發車至終點站後直接返程，因此返程無固定發車時間，實際發車資訊可至桃園市公車動態資訊系統網站查詢，收費方式同市區公車採里程計費，並適用即將推出之基北北桃1200月票方案。

另持桃園市民卡乘車可享有買一送一優惠，及第2趟優惠18元，交通局建議民眾於出門前可先至桃園市公車動態資訊系統網頁或下載「桃園公車」APP查詢公車預估到站時間，節省候車時間。

市議員陳治文表示，因應每天對開2班9103將停駛，接獲民眾陳情後，請交通局特別規畫「263」路線因應，起自大溪迄至恩主公醫院，每天對開5班。除了方便通學、通勤外，也提供民眾就診便利，更是串聯「大溪老街」至「三峽老街」2條知名老街的結合。

陳治文說，263路線是兼具交通、觀光、文化價值的公共運輸路線，肯定桃園市府團隊的用心並呼籲民眾多加利用與支持，此路線試辦期間3個月，如運量大則會請交通局研議增加班次應對。