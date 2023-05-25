情侶間天雷勾動地火，難免會想要發展更進一步的互動，不過一名女網友日前發文示警，提醒大家口愛前千萬不要吃東西，她原本想讓男友享受「冰火五重天」，結果卻意外讓男友下體「又麻又辣」，崩潰地狂沖水想緩解刺痛感。

原PO在論壇《Dcrad》發文表示，和男友交往2年，兩人互動頗佳，每次見面不免都會發生親密行為。某天，原PO喝完熱茶後，想說溫潤的口腔很適合「冰火五重天」，而男友起初相當享受，滿懷感激地表示讚許，不料沒過多久男友就急忙後退，叫苦連天。

原PO表示，男友著急地拿濕紙巾擦拭下體，但刺痛的感覺仍然沒有改善，只好又衝到浴室裡拿蓮蓬頭沖洗，而這時原PO才恍然大悟，在口愛前一刻她手裡才拿著「東北大辣條」的零食包裝袋，可能是因此讓辣油沾染到男友下體。

而從原PO分享的照片可見，東北大辣條的包裝上還註明「很麻很辣」，讓不少網友笑翻，「原來男友今晚是辣子雞口味的啊」、「X！這會有陰影」、「除了冰火五重天又多了新招」。

北市聯醫忠孝院區泌尿科醫師程威銘曾在個人YouTube頻道提醒，口愛前切忌吃刺激性的食物，如麻辣鍋、蔥蒜等，若口腔沒清潔乾淨，可能會讓對方生殖器刺痛；再者，口愛前不要刷牙、剔牙，會造成牙齦、口腔有微小傷口，恐怕會讓對方生殖器上細菌進入身體。