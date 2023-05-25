協和更新計畫今（25）日環評專五審，闖關失利，閉門會議中遭突發抗議事件影響，決議擇日續審，台電對於今日環評初審過程中的突發情況表示遺憾，台電表示，填地位置雖然有東移，但仍在原來環評送審的開發範圍內，相關海域的調查工作，台電已依範疇界定結論辦理完成。

台電說明，協和更新計畫的開發範圍，包括陸域之機組區，及海域之填海區與LNG接收站區，已涵蓋3.0東移方案的位置。換言之，東移方案只改變填地位置，縮小填地面積，並未改變開發範圍。環評會議針對本開發案核定的範疇界定調查範圍，因為開發範圍並未改變，範疇界定要求的調查項目與頻率，台電均據以辦理完成。

去年5月提出東移方案以來，已於去年7月7日專四審完整陳述，其審查結論要求針對東移前後方案進行調查資料比對，並無要求再補充調查。台電指出，近一年來，不只完成調查比對，針對外界關注東移方案的航安與港安影響，也完成操船模擬與水工試驗，並經過第三方驗證，據以提報專五審審查。

台電強調，協和計畫送審程序皆依環評法規辦理。未來將繼續配合審查程序，並持續向社會各界溝通說明，爭取支持。