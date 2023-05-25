統一獅與樂天桃猿3連戰第2戰繼續在桃園球場進行，林安可在1局上從桃猿先發投手威達爾敲出中外野2分炮，助隊取得4比0領先，本季第8轟出爐，也是他本季首支非陽春炮、有加「滷蛋」的全壘打。

林安可昨天在延長賽第10局敲出陽春炮，助隊打破1比1僵局，本季第7轟出爐也追上味全龍劉基鴻並列全壘打王，但他這7轟都是陽春炮，連他自己都不知道為什麼壘上沒人特別會轟。

今天獅隊調整棒次，林安可往後調整到第6棒，首局獅隊就率先發動攻勢，李丞齡安打後陳重廷雖敲出雙殺打，但獅隊在2出局後由陳傑憲、胡金龍連續、陳鏞基連續安打先攻下2分。

林安可再敲出中外野深遠飛球，桃猿中外野手成晉跳起來試圖接球，但球碰到手套卻被他「托球」出去，讓林安可敲出2分炮，在連吃7碗「陽春麵」後終於加了顆「滷蛋」，也以8轟獨居全壘打王寶座。

過去中職也曾出現幾次「托球」形成全壘打的畫面，像是2005年誠泰cobras外野手陳元甲將兄弟象彭政閔所打出的深遠中外野飛球托出場外的烏龍；2016年獅隊唐肇廷將陳俊秀高飛球變成全壘打；2018年高國輝「托球助攻」王柏融單場雙響炮。