三星電子面臨罷工威脅，因不滿加薪幅度不如預期，工會可能發起公司成立以來首次罷工。全國三星電子工會（National Samsung Electronics Union）代表要求會長李在鎔坐上談判桌，否則將發起罷工投票，並威脅若晶圓廠停擺1秒，後果不堪設想。

金融時報報導，平時一向安靜的研究中心，近日不斷有工會的大聲公，敦促員工加入工會爭取更高的薪資。工會提出加薪6%的訴求，然三星卻只願意加薪4%，逼近通膨率，因此工會揚言，除非李在鎔坐上談判桌，否則將發起投票表決是否罷工。

三星電子以豐厚的薪酬及福利多次獲得最佳雇主的美名，但近來薪資水準落後SK海力士部分部門，令越來越多員工對薪水感到不滿，工會四年內從3人激增至如今1萬名成員的規模，直到2020年才被三星電子承認。不過人數僅占韓國員工的9%，相比其他韓國大型企業的46%，顯得相形見絀。

工會代表Son Woo-mok表示，「我們要求公司符合其全球地位善待員工。」

面臨潛在的罷工風險，三星正處於敏感時期。在不景氣及美中科技對抗的背景下，三星不得不減產因應，該公司半導體部門第一季虧損34億美元，創下歷史新高，這對過去一向對工會強硬的三星而言，將是一項嚴峻的挑戰。

Son Woo-mok說，若李在鎔持續拒絕談判，成員將會表決是否罷工。不過並未設下回應的最後期限。他警告，「你知道如果只是停擺1秒，晶圓廠會發生什麼事嗎？」他指的是廠房重新運作所需的漫長過程。