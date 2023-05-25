2024區域立委選戰民進黨提出「民主大聯盟」徵召原則，知名藝人「雞排妹」鄭家純也自己證實有被徵詢，據傳將參選北市中正萬華區立委，有媒體指出，民進黨是看中她能和國民黨立委參選人徐巧芯戰聲量。對此，徐巧芯回應，民進黨想提她就提她「關我甚麼事」，且過去雞排妹的聲量都在演藝圈，並沒有政治攻的經歷；她也提醒，雞排妹曾犯下個資法遭判刑４個月，是否有違排黑條款賴清德要想清楚。

「雞排妹」證實被民進黨徵詢參選北市中正萬華區立委。（資料照,盧禕祺攝）

「雞排妹」鄭家純昨自爆曾被賴清德競選辦公室總幹事潘孟安兩度邀請會面，被徵詢參選立委，她也立刻答應「願意幫忙」；據傳她將參選中正萬華區立委，引發在地議員不滿，但民進黨尚未證實。

對於徵召雞排妹的理由，《風傳媒》報導稱，在徐巧芯等人不斷攻擊民進黨執政的情況下，國民黨的市政弊案、黑金問題須進一步被突顯，因此在立委選舉中，民進黨需要高戰力的人選，尤其是台北市。鄭家純過去曾多次在網路憑藉個人聲量力戰國民黨，這成為她被納入考量的原因。而《聯合報》引述民進黨高層的說法，稱中正萬華區在地的前、現任議員，在內部民調上都與對手差距達兩位數，最後由黨主席賴清德拍板向外找人。

徐巧芯今在政論節目《新聞大白話》中表示，民進黨想提雞排妹就提她，「關我甚麼事」。徐巧芯也說，「她的戰力在哪裡」，不管是講郭再欽、賴清德的事情，都會拿出很多證據向外界說明，這都需要找資料、做功課，要花很多功夫，但雞排妹並沒有這些經歷，因為她的聲量都是在演藝圈。

徐巧芯也提醒，雞排妹剛犯下個資法被判４個月徒刑，但現在如果要提名她參選，跟賴清德先前說的排黑條款、把道德程度提的很高，是不是有所違背，這一點賴清德必須想清楚。

徐巧芯指出，由於很多原因，現在有一部份人並不喜歡雞排妹，但就算是喜歡雞排妹的人，可能都沒辦法接受民進黨提一個過去對公共事務沒有耕耘、沒有努力過的藝人參選立委。

徐巧芯表示，賴清德這一波的徵召提名和傳言，都非常失敗，尤其是雞排妹，民進黨可能以為雞排妹參選立委，能夠在網路上掀起討論，會很受年輕人歡迎、覺得民進黨太年輕化了，但結果卻是讓賴清德跟潘孟安被質疑「你們在搞甚麼」。