台北市1名55歲中年大叔，日前因為與友人在熱炒店飲酒，酒後稍作休息便騎車返家，途中遇警方攔檢。（翻攝畫面）

讓警傻眼！台北市1名55歲中年大叔，日前因為與友人在熱炒店飲酒，酒後稍作休息便騎車返家，途中遇警方攔檢，因他腸胃不適竟當場排泄，讓值勤員警傻眼，大叔不僅酒駕還因排泄多了一條廢棄物清理法。

警方提供

警方表示， 1名（約55歲）中年大叔日前18時許，在長安東路二段某熱炒店飲酒聚餐，至20時許結束，在友人住家短暫休息3小時後，租借共享機車騎乘返家，行經長安東路二段290號前，因駕車行為明顯不穩、頓挫，經松山分局東社所員警發現攔查，坦承飲用海尼根玻璃瓶裝2瓶，並告知員警稍早出發前，也喝下百靈油「顧胃」，當下腸胃極不適，竟直接走向路旁人行道，在水溝網蓋上腹瀉排便，員警當場傻眼，在該男子排畢後，強忍氣味對其實施酒測值達0.47Mg/L，全案依刑法公共危險罪現行犯上銬逮捕，另就涉違反廢棄物清理法部分，函請本市環保局裁處。

松山分局呼籲市民朋友，歡聚時飲酒助興或食用含酒精成分食物，均易衍生酒駕情事，警方將持續針對易酒駕路段、時段，不分平假日、白天或深夜，強化執法密度，守護民眾平安回家。