好市多A肝毒莓賠償案因和解書內容衍生爭議，第2點「乙方同意拋棄一切權利」等字眼，引發消費者疑慮，憂心若確診後不能再向好市多求償。高雄市長陳其邁表示，今天消保官請好市多到市府說明，做進一步釐清，來保障消費者權利。經消保官審視和解書後，要求修訂不合理內容。

好市多公司針對「科克蘭冷凍三種綜合莓果和科克蘭冷凍藍莓檢出A型肝炎汙染事件」於5月11日公告慰問措施，卻有消費者反映，領取慰問金被要求簽署和解書，針對第2點「乙方同意拋棄一切權利」等字眼，引發不少消費者抗議。

高市府為維護消費者權益，今日要求好市多公司到市府說明，該公司今（25）日下午4時派員到市府說明。消保官當場要求好市多修訂內容，增訂文字「但本協議書之補償金總額及權利拋棄事項，於乙方為經主管機關回溯性疫調確認，係因食用本協議書產品而致A型肝炎確診者不適用」。

消保官提醒消費者，在簽署文書的時候應先了解文件內容，再決定是否簽名，有不清楚之處都可以向高雄市政府消費者服務中心洽詢。

消保官指出，如因未簽署和解書未獲好市多公司妥適補償，或消費爭議無法獲得妥適處理，也可向市府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴。此外，如欲提起團體訴訟之消費者，請保留相關證據資料，以利後續訴訟進行，保障自身權益。