一名網友日前在女友包包翻出2顆陌生藥丸，女友原本稱是補鐵的藥，但他偷偷拍照後，事後上網搜尋，竟查出藥的成分是sildenafil，與威而鋼相似，質問女友是否劈腿，對方坦承「算吧，如果陪有錢大叔約會賺錢算偷吃的話」，女友說因為想離職才找其他方式賺錢，最後向他提分手。

該網友在Dcard發文，他的女友常在包包內放些常備藥品，主要是鼻炎藥或止痛藥，某次他在女友包包中翻到2顆藍色藥丸，他問女友，對方稱因為有時會頭暈，那是補鐵藥，要他放回去包包裡，後來他自行上網搜尋，竟查出該要是壯陽藥，他馬上打電話女友質問對方是否劈腿。

在女友包包翻出2顆陌生藥丸，他事後上網搜尋竟是壯陽藥，質問女友是否劈腿，對方坦承「算吧，如果陪有錢大叔約會賺錢算偷吃的話」。（翻攝自Dcard）

在女友包包翻出2顆陌生藥丸，他事後上網搜尋竟是壯陽藥，質問女友是否劈腿，對方坦承「算吧，如果陪有錢大叔約會賺錢算偷吃的話」。（翻攝自Dcard）

原PO依拍下的照片上網搜尋，竟查出藥物是壯陽藥，女友當下回應「算吧，如果陪有錢大叔約會賺錢算偷吃的話」，女友稱之後打算辭職，也不期待原PO會賺錢養她，她才會找大叔包養，稱如果過得去的話就把工作辭了，最後向原PO提出分手「分手吧，反正跟你在一起也看不到什麼未來」。

其他網友留言「包養妹還要自己幫爹地買壯陽藥，服務會不會太好」、「需要靠藥物的大叔感覺年紀肯定不小，真的是蠻噁心的」、「那個藥也可以用在高山症，不過還好她不知道，原po拍拍」、「沒事 你很棒 做出正確的決定」、「這種蝦妹怎麼不透露更多線索，別出來害人」、「幻想文吧，這種藥是處方籤耶，女生要怎麼去買」、「女友應該有爬山，這是高山症的藥」。