日本長野縣警局表示今天（25）下午4點30分左右，在長野縣中野市江部地區，一名手持霰彈槍和長刀的男子，當街開轟，造成與2名警察和2名男女重傷，目前3死1重傷，2名警察殉職1名婦女死亡。稍早又於晚當地時間晚上7點50分，和晚上8點10分，再傳槍響，警方正在進行確認。根據《長野放送》報導，警方透露，兇嫌藏匿在江部的民宅，尚不確定他是否挾持人質。據《朝日新聞》消息指出，兇嫌藏匿的在中野市議會議長家附近。

市政府官員呼籲附近居民不要外出。警方指出這名男子當時身穿迷彩服，頭戴「迷彩帽」，還戴著「墨鏡和口罩」

槍擊地點附近一家商店的工作人員說：「防災廣播說發生了槍擊事件」，請勿外出。然後我們就聽到了救護車和警車的聲音。」地點位於中野火車站西邊約1.5公里處。附近的道路上有許多房屋和餐廳，附近還有一個消防站和一所托兒所。

一名住在附近的男子目擊了這起事件，他說：「今天下午 4 點左右，我正在田里幹活，一名婦女跑來，說『叔叔，救救我』。一名身穿迷彩服、手持大刀的男子從我身後過來，從背後捅了我一刀。」

「然後我打了 911，鄰居們衝了過來，給被刺傷的女人做了心臟按摩。那個男人拿著獵槍開了兩槍，」

根據《長野放送》最新消息，槍擊地點周邊300米半徑已經被指定為疏散區，周邊縣道與鐵道已經封鎖。