藝術與文化能夠為生活調味，也能夠為設計師、品牌增添靈感並藉此推廣品牌核心，因此不少品牌喜歡透過藝術活動與品牌貴賓、藝術家對談，並主導推出相關活動，如Matthieu Blazy上任後的Bottega Veneta，自2022年起於杜拜舉行品牌文化交流「The Square」後，隨後又於東京舉辦並於今年來到巴西，並以「The Square São Paulo 」邀請Mari Stockler策展，並以建築設計師莉娜·博·巴爾迪（LINA BO BARDI) 的作品 Casa de Vidro 玻璃屋為主場地，展開為期11天的活動。

品牌邀請巴西各地的藝術家和藝術品將匯聚於此，向生於義大利的建築師 Bo Bardi 和她留下的作品致敬，並探索她與巴西文化的交織，用豐富的對話形式探索巴西文化的創造力，透過分享巴西當地的創作、文化，歡慶品牌駐巴西第 10 週年，品牌創意總監Matthieu Blazy表示，「Bottega Veneta 頌讚經典雋永的風格，透過 The Square São Paulo，我們看到 Lina 的靈感和美學如何與現代產生共鳴，讓我們體會到，設計與文化擁有變革性的力量。」