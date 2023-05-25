藝人謝欣穎、范少勳25日搶先逛alexanderwang微風南山店最新店裝，剛升格新手奶爸的范少勳話題離不開女兒「小哺」，恰與「小哺」都是金牛座的謝欣穎則現場教授金牛女交戰守則「要順毛摸」，雖目前尚未看到過范少勳女兒，不過范少勳表示「之後應該會找時間讓她和朋友們見面。」

謝欣穎(左起) 范少勳出席 alexanderwang微風南山專櫃重裝開幕派對。（alexanderwang提供）

此次出席謝欣穎以俐落的黑色靚裝亮相，上身的羔羊皮背心在走動時讓纖腰若隱若現，而下身的水攥長橋則與范少勳呼應，范少勳以鑲滿水鑽的外套閃亮出席，透露均是以小顆水鑽點綴，因此雖看似華麗，遠看也不會過於浮誇，日常也十分適用，升格奶爸後自認購物務實的他，還看上同款水鑽肩背包，放入奶瓶、尿布直接可作為爸爸包使用，並為太太挑選以泳裝材質結合的異材質T恤，「穿那件帶小孩出去玩水很方便，也很適合我太太。」

alexanderwang微風南山店是全球首間全新Logo專賣店。（alexanderwang提供）

alexanderwang微風南山店是全球首間全新Logo專賣店。（alexanderwang提供）

alexanderwang微風南山店為全球首間全新Logo的專賣店，揮別過去的神秘黑色調店裝，改以反光鏡面鋼管做為主調，呼應呼應2023春季單品中「水」的主題，呈現波光粼粼、無邊界游泳池的風格，並為整體增添未來感。

alexanderwang微風南山獨家商品，真絲水鑽短洋裝，3萬1800元。（alexanderwang提供）

alexanderwang微風南山獨家商品， Nala 品牌 Logo 緞面涼鞋，2萬6800元。（alexanderwang提供）