立法院長游錫堃今召集黨團協商，研商《公共電視法》、《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》等修正草案，最終在《公職人員選舉罷免法》第26條部分，仍未達共識，預計將在明日表決處理；對此，民進黨團立院總召柯建銘表示，各黨提出終極版本各自負責，預計在明天表決處理。

前總統陳水扁日前因兒子陳致中涉洗錢案，北上至總統府、立法院陳請，而排黑一直以來是民進黨主席賴清德上任後黨內改革的目標，豈料，朝野黨團下午協商仍無法達成共識。

立委邱顯智認為，以《洗錢防制法》判刑定讞者，終身不得參選，這個修法是讓民主開倒車；柯建銘則反嗆，「你把你的主張講出來就好，這個不是演講比賽」；邱顯智則酸，「我支持年輕時候的柯總召，我不信你30年前也會主張這樣。」

邱顯智認為，應該以刑度來限制參政，而不是以罪名方式來限制終身不得參選，他說，台灣是民主國家，參政權是受到憲法保障，還有一審宣判10年以上就要限制參政權，但二審也有可能無罪，而選「總統」的標準，卻拿來跟選村長的標準相提並論。

柯建銘表示，選罷法是眾所矚目的案子，最後要院會見真章，大家都有政黨立場我們都知道，大家都要政治負責，委員會到院會協商都可以爭辯，院會表決又是一個版本，大家不用互相刺探底線，對於洗錢防制法各黨都有政治立場，大家回去開黨團會議，等院會表決再看看。