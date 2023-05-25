黃小柔與大一輪的老公王睿結婚8年，育有2子1女，她老公3月心臟不舒服緊急送醫，並在心臟裝了一支支架。黃小柔今（25日）出席公益活動曝老公近況，表示他目前還在適應支架中，改掉晚睡、吃宵夜、抽菸等壞習慣，2個月體重減了6公斤，肚子也跟著消風，笑說：「想說奇怪，怎麼變帥了，有年輕感覺。」

黃小柔說術後老公情緒變得較大，對很多事不耐煩，找了裝10幾支支架的朋友來跟他聊聊，他才終於釋懷。還爆料菸齡36年的他，之前一天要抽一包半的菸，如今終於開始戒菸，「現在控制一天10根左右」。

她還透露小女兒得知爸爸心臟裝支架嚎啕大哭，「傷心到爸爸覺得世界上只有女兒關心他，現在幾乎每天都抱妹妹睡覺」。但回憶當時場景黃小柔坦言嚇到大哭，呼籲大家平常要有健檢習慣。

提及好姐妹楊丞琳參加大陸的舞蹈節目《了不起！舞社》第2季中，跳舞表情被批「面目猙獰」，黃小柔心疼她承受很多壓力，還得準備演唱會，有傳簡訊跟她加油，「她蠻強大的，看不出有受影響，她是個很專心的人。」