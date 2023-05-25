我向美國採購新型F-16V戰機，原定今年第四季交付，主因在於供應鏈因疫情影響中斷，延到明年第三季交付。中天新聞針對「美國對台軍售，延遲交貨累積187億美元，F-16V生產遇到開發障礙，恐怕將延宕2年！」進行街訪，有民眾認為，「唯一的解決辦法，就是明年520換黨執政」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》今(25日)派出記者針對「美國對台軍售，延遲交貨累積187億美元，F-16V生產遇到開發障礙，恐怕將延宕2年！」進行街訪，有一位正妹直言，「很瞎，就是我錢都給你了，所以東西呢？所以我會拿到那個東西嗎？延遲多久，延遲會退我們錢嗎？」一位婦人則認為，「就等明年520蔡政府下台」。

還有一位婦人對此感嘆說，「所以對這個執政者實在很灰心。就是一定要趕快換個執政者，看看能不能救回來。倒楣的是百姓，活該，你選錯人了」。

年輕人也紛紛表示，「好像也不能拿它怎麼辦，就是也只能說好那種，你也不可能跟它打起來，逼它給我」、「錢都已經付了，然後東西都還沒給呀，應該是一手交錢、一手交貨吧！所以就覺得好像被當冤大頭」、「有一點被擺弄的感覺」、「因為現在的政府就是想說盡力拉攏和美國的關係，所以可能就算貨拿不到，為了討好美國，也不敢去跟它要，或者去跟它抗議，然後會把這個事情壓下去」。