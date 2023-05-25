Youtuber奎丁(王乙晴)以美艷長相跟32E魔鬼身材聞名，被粉絲封為「雅典娜女帝」，IG狂吸69萬人追蹤，是知名的網路正妹之一。平時不吝分享好身材的她，最近以黑色細肩帶深V洋裝亮相，露出豐滿弧線跟雪白肌膚，刺激粉絲眼球，還在貼文中要求粉絲：「請把我衣服撕爛」，並解釋真實原因，引起外界關注。

算命師近來幫奎丁分析五行，算出她的開運色是奶茶色、白色、黃色，但不適合穿紅色、紫色跟黑色，還進一步解釋大部分人喜歡的顏色未必適合自己。聽完後，奎丁感到非常訝異，索性喊話粉絲別再算命，因為相反色才會是開運色，並在貼文附上哭臉符號寫下：「以後看到我穿黑色，請把我衣服撕爛。」

從PO出的照片可見，披著直棕色長髮的奎丁，電眼直視鏡頭，且身穿細肩帶深V洋裝，外披的藍色牛仔襯衫滑到腰間，玲瓏有致的好身材一覽無遺，不過她所穿的洋裝恰好是常穿的黑色，不禁驚呼：「原來我一直穿錯顏色」，見狀，粉絲們紛紛湧入留言區：「翻下面的照片，十有八九是黑的，要再買新的了」、「我來撕～喜歡粗暴還是溫柔點」、「那記得請經紀人來警察局保釋我」、「不要撕爛啦，我的開運色剛好是黑色哈哈哈」、「這種要求真沒遇過，已截圖。」

奎丁今年1月在商場逛街時，意外發現前男友跟品牌的合作照片，想起8年前被掐脖子、剪頭髮的恐怖經驗，氣得拍下照片上傳至IG，沒想到竟收到對方的語音訊息，強調未對她造成任何傷害，因此會提告她妨礙名譽，對此，奎丁雖一度情緒崩潰，但冷靜過後，表示已不是當年只會躲在角落哭的女生，向前男友放話：「要告就來告」，態度相當堅強。