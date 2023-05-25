立委陳歐珀與im.B詐騙集團涉金援往來，讓綠營飽受各界砲轟，民進黨主席賴清德24日一方面喊，民進黨要立下最高的標準來回應社會期待，談陳歐珀風波卻又說是社會正常社交活動。粉專「政客爽」直酸，正常社交幹嘛記警告？狠批賴的核心價值跟蔡英文以黨為主的利益方向一致。

綠委陳歐珀與im.B詐騙集團涉金援往來，結果民進黨廉政會竟僅給予「警告」一次，引發輿論炸鍋。賴清德24日在民進黨中執會發表談話，強調「我們必須以身作則、風行草偃」，要立下最高的標準，來回應社會的期待。但話鋒一轉，隨即又說：同樣，關於社會正常社交活動，也不必因為選舉攻防扭曲人性，把人性中的正面信任全盤毀棄，一個運作正常的民主社會，需要靠大家一起建立。

「陳歐珀用詐騙集團的房、車，這樣是正常社交啦！」政客爽今(25日)在臉書發文附圖直酸：奇怪欸，正常社交賴清德幹嘛記人家警告！警告欸！超派的啦！不愧「信lie台灣」，完全不知道賴清德的核心價值是什麼，目前看起來跟蔡英文以「党的利益」為主方向是一致的。

網友說「這就是民進黨雙標的價值呀！還什麼最高標準？笑屎人！跟詐騙掛勾成這樣，只給他一個警告處分？就是逼逼～這樣有點壞，下次不可以了喔！雖然知道民進黨的道德價值早已蕩然無存，但到這種程度真的令人瞠目結舌，有夠可悲」、「開始懷疑咱們的社交方式是不正常的」。