近日有網民曝光國泰航空空服員歧視不說英語的乘客，3名涉事空服員被公司解聘。港媒報導，國泰航空行政總裁林紹波最新向全體員工發內部信，稱事件在大陸和香港被廣泛報導，對國泰航空形象構成重大損害，解雇的決定是基於保護公司及全體員工利益。他說，公司上下需虛心反思，並稱此次事件對國泰的「重建之旅」造成挫折，但也是寶貴的一課。

香港《星島日報》25日報導，林紹波在信中表示，國泰航空作為優質服務品牌和香港的本土航空公司，有責任展現熱情好客、為世界各地顧客提供最佳服務的一面，也有責任照顧所有客人，不論其背景。然而，近日的歧視風波中，3名員工向客戶發表不當的評論，顯然沒有履行上述的責任。

林紹波說，事件已在大陸和香港被傳媒廣泛報導，對香港和國泰航空的形象構成重大損害，公司已做徹底調查，並據調查結果迅速行動，解雇涉事員工是必須的，「這對於保護公司利益，以及我們全體員工的利益有其必要」。

林紹波還指出，事件強化部分客人觀感，認為國泰航空未能始終如一向不同背景的客人提供優質服務，坊間也有不少評論稱這並非單一事件，而是有待解決的更深層次問題，公司上下需虛心反思內部的文化。他表示，他將會領導跨部門工作小組深入調查，提出相應改善方案。

林紹波提到，此次事件對國泰的「重建之旅」帶來挫折，但會視之為寶貴一課，以後會進一步提升國泰航空服務的品質和一致性。他會和員工攜手前行，讓國泰航空成為真正全球最佳的服務品牌之一。