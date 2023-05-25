警方查扣到手機、SIM卡、筆電等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

新北市一名29歲劉姓男子，從大陸網友處獲得台商個資後，竟偽造被害人身分證件等影本，冒名向11家銀行申辦信用卡及貸款，狂刷110萬元後才東窗事發，刑事局偵查第九大隊循線將劉嫌及賴姓共犯逮捕到案，偵破這起罕見的偽造文書、詐欺案件。

在大陸工作的李姓台商，今年1月起陸續接到多家銀行帳單通知，要求盡速繳交積欠的信用卡費及貸款，銀行帳戶也被辦理自動扣繳，每月都被扣繳卡費。李男一頭霧水，因為長年旅居大陸，並未申辦相關信用卡及貸款，更不可能在台灣消費，便趕緊通知銀行，經各家銀行核對發現，這些信用卡與貸款確實是使用李男的身分證與健保卡影本申辦，但是證件上的照片卻被換成了另一名不知名男子，李男及銀行遂向警方報案。

警方調查，從事網拍生意的劉嫌，去年底接獲大陸網友委託，代為申拍賣帳號等，但劉嫌卻利用網友提供的個資，冒名向銀行申辦帳戶、信用卡、貸款及電子支付，再於網路盜刷消費購買遊戲幣、虛擬貨幣及3C產品等，總共盜刷盜辦25筆，總計不法獲利高達110萬餘元。

刑事局偵九大隊與新北市新莊分局共組專案小組，報請新北地檢署指揮，上月持拘票及搜索票同步行動，在新北市樹林區將劉嫌拘提到案，涉嫌幫忙出面領取信用卡的賴嫌也遭逮捕，當場查扣作案用的手機、SIM卡及筆記型電腦等贓證物，詢後偽造文書及詐欺罪送辦，劉嫌經檢察官向法院聲請羈押獲准。