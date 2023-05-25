縣府督導小組昨日視查金沙及金城鎮抽水機等重要水利設施，要求全力做好防汛工作。(圖／金門縣政府提供)

因應每年度防汛期(5月1日至11月30日)強降雨及維護各項水利設施排水順暢，金門縣政府成立督導小組辦理水利建造物定期檢查與複查工作，以利及時查知水利設施現況及辦理改善措施。縣府參議許正芳並提醒各單位，中颱瑪娃來勢洶洶，可能將成為今年度侵襲金門的第一個颱風，務必落實各項防颱作業，並提醒現場人員特別注意人身安全。

縣府指出，為落實各管理單位檢查作業、管考相關改善措施執行情形及協調各項維管作業，縣府成立跨局處之「水利建造物檢查複查督導小組」，由參議許正芳擔任召集人，工務處副處長陳家輝擔任副召集人，並邀集各局處成員擔任複查督導小組。

複查督導小組於昨(24)日現地視查金沙鎮提南抽水站及金城鎮民族路五嶽廟自動抽水機等重要水利設施，現場除報告今年度防汛整備相關情形外，亦請鎮公所維管人員針對抽水站機組及防汛檔板等設施實際操作演練。

另縣府已就易淹水區域、防汛熱點，請各單位加強防災整備作業。針對金沙鎮金沙溪流域周邊水利設施加強維護及整備，另金沙抽水站站體及機組設施更新改善應急工程(第一期)已爭取水利署經費補助3136萬元，後續將持續爭取相關計畫補助辦理第二期工程。

在金城鎮部分，民族路五嶽廟前自動抽水機組及后豐港之10吋移動式抽水機，保持水路暢通及測試運轉。另浯江抽水站設備提升及改善工程已爭取營建署補助計畫經費5411萬3000元，預計辦理抽水站內機組及周邊設備更新，與管理中控系統提升。

另於烈嶼鄉中墩聚落鄉有池之水路應保持暢通，隨時注意水位狀況，並於2019年度完成中墩排水改善工程，新設自動抽水機組，已請鄉公所進行汛期前運轉測試及整備。

針對金寧鄉慈湖農莊部分請金門國家公園管理處注意慈湖水位，俾利排水。縣府已完成安歧排水分洪截流工程，可分洪慈湖農莊排水逕流達40％，有效減緩地區通洪壓力，另沙崗農場排水分洪截流工程持續爭取中央經費補助。

縣府也指出，目前已完成既有29支CCTV檢修維護作業，妥善率為100％，預計本年度再增設12支CCTV，以利即時監看各水情資訊，強化防汛資源調度時效。另也將持續辦理轄內排水設施清淤工作，截至目前各鄉鎮公所共計清淤約173795平方公尺，並持續積極辦理中。

此外，縣府所採購之防洪擋板共計313片，可預佈於烈嶼鄉中墩聚落(270片)及金城鎮五嶽廟(43片)周邊，並與防汛砂包搭配使用，可快速應變、組裝；各鄉鎮公所防汛砂包庫存數量共計3450包，如地區民眾有使用需求都可洽詢領取使用。