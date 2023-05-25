女星侯怡君今年45歲，出道逾28年，在本土劇中扮演惡女角色走紅，精湛演技令觀眾印象深刻，她時常透過社群平台分享生活，近日她曬出運動畫面，身穿緊身褲和運動內衣在電視機前跟隨教練運動，而她也不懼素顏，呼籲大家如果要保持好身材就要多運動。

侯怡君近日發布影片，只見她穿著緊身褲和藍色運動內衣，腿型和蜜桃臀線條清楚，她專心跟著電視機內的教練展開運動，過了一陣子後，侯怡君身上都是汗，素顏狀態下皮膚幾乎沒什麼瑕疵，她表示自己看起來很像淋過雨，並問粉絲們「今天運動了嗎？如果你想要擁有一個健康窈窕的身材，沒有其他的方法就是運動，然後如果你愛吃，想要不發胖很簡單，就是多運動，少吃多運動，那你多吃就多運動，加油加油！堅持下去！」

她也寫下「今天超級熱，但還是無法阻擋運動魂」，還自嘲是「大媽的逆襲」，貼文一出賴芊合直呼「身材真的超好，我也很愛要休息就運動，在怎麼樣也會在家看著YT跟著做些有氧」，侯怡君順勢邀約「改天我們一起做，互相切磋交流」，黃露瑤也讚「怡君姊身材太太太太好了啦」，不少網友直誇「身材可不可以不要那麼正，妳這樣犯規喔....」、「好美的身材，堅持毅力超強，愛妳」、「怡君妳身材太棒好標準的」、「運動真的要持之以恆」、「身材真好～皮膚真好」、「這身材比例！根本就是30出頭的阿妹仔啊」。