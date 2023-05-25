瓦格納傭兵集團首腦普里格津宣布，麾下傭兵撤離巴赫姆特。

俄羅斯自去年2月24日正式入侵烏克蘭以來，戰事至今（25日）進入第456天。多家外媒今報導，加入俄方作戰的瓦格納（Wagner）傭兵集團宣布即起展開撤離烏東交戰前線城鎮巴赫姆特（Bakhmut），瓦格納首腦普里格津宣布，傭兵據點將移交給俄軍接手。烏克蘭軍方說，集結於市郊的瓦格納部隊正由俄軍官兵陸續取代。

瓦格納傭兵集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）上週六（20日）宣布已完全佔領烏克蘭頓內茨克州俄烏鏖戰數月的前線巴赫姆特市，他並以「最漫長、最血腥」的一場戰役形容巴赫姆特爭奪戰。

綜合德國之音、半島電視台報導，普里格津25日透過Telegram發布影片宣布：「我們開始撤離在巴赫姆特的部隊，自今天清晨5時起，大多數的部隊會移防至後方營區，移動時間從5月25日至6月1日。我們陸續把據點移交給俄軍。」他說，彈藥、物資等所有物品都在移交之列。

普里格津稍早表示，自從瓦格納集團加入巴赫姆特作戰以來，已有大約2萬名傭兵陣亡；他週三（24日）還聲稱，集團此前徵召5萬名受刑人加入瓦格納赴烏克蘭作戰，其中20%已命喪戰場。

烏克蘭國防部次長馬里亞爾（Hanna Maliar）表示，俄國已開始以正規軍取代瓦格納傭兵部隊進駐巴赫姆特市郊的陣地，等同證實普里格津最新宣告的部分內容。但她說，巴赫姆特市區仍有瓦格納傭兵存在。烏軍聲稱，巴赫姆特郊區仍有部分標的仍在烏方掌控之下。