一名網友說公司一名女職員平時沉默寡言，算是邊緣人，不料近日卻被爆出她與公司已婚主任、業務員、新進菜鳥3人都有關係，事件曝光起因是該業務員醋勁大發，與另外2男大吵後直接在公司內公開此事，後來業務與菜鳥相繼離職，主任調職，原PO大嘆「看起來乖乖的沒想到這麼會玩！」

「看起來乖乖的沒想到這麼會玩！」一名網友在匿名公社發文，公司內一名女同事平時沉默寡言，都安靜地做事，相較於其他三姑六婆，同事們都認為該女生是無害的存在，沒想到近日卻爆出該女同事跟很多男同事過從甚密，「小到剛進公司的菜鳥（因為指派讓她帶新人），甚至連公司業務，還有已婚的主任」。

原PO說，該名女同事的私生活會曝光，是因為與她有關係的業務員發現公司的菜鳥、主任都與她有關係，醋意大發之下，3人吵了一架，該業務員一起之下把此事公開；如今該業務已提出離職，菜鳥也待不住公司了，連已婚的主任也要被調職，老婆也已知情。

原PO崩潰地說「一個女生能把公司搞到這麼亂，真的很厲害！」其他網友留言「老一輩的說：惦惦啊甲」、「惦惦吃三碗公的最佳寫照，比三姑六婆還強」、「真是一個會發光的香爐」、「或許不只這3位」、「厲害真想學習一下」、「一個銅板不會響」。