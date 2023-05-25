克里斯參訪必比登小吃「源芳刈包」，並親自嘗試包料。（杰德影音提供）

美籍「台灣之子」克里斯余（Chris Yu）在紐約經營臺菜餐廳，時隔7年重返台灣，在《我的臺灣味》中造訪了多家米其林必比登小吃，帶經典「孤味」與創新佳餚躍上國際頻道，將傳統台灣味（刈包、珍奶、牛肉湯、流水席等）介紹給各地老饕。除了公開名店料理密技，也逗樂了源芳刈包店80多歲的老闆：「美國朋友都認識你。」

出生台灣並移民至美國的克里斯余（Chris Yu）在多元紐約市開了一間台式餐廳「Yumpling」， 「雖然我在美國的日子比在台灣還要多，但不管如何台灣就是我的家，永遠的家。」他的首站決定和在台灣的朋友一起品味鼎泰豐，克里斯吃完後大讚：「乍看是傳統小吃，但入口後，完全是不一樣的風情。」

吸收了鼎泰豐對於包子別出心裁的精神後，克里斯決定在台北尋找最具特色的「包」式美味。他走訪位於華西街觀光夜市，連續3年被米其林必比登推薦的 「源芳刈包」，在老闆阿義熱情的招呼下，克里斯穿梭在前台親臨阿義如何一大早烹飪五花肉。「肉是最重要的，一定要入口即化。」阿義爽朗地說他一天要滷4鍋肉，高齡80多歲的他依舊老當益壯地全程親力親為，讓克里斯在一旁讚嘆不已。《我的臺灣味》（The Taiwan Way）於28日起，每周日晚間8點30分於The HISTORY Channel歷史頻道首播。